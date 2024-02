Aktuell 21.02.2024

Innerhalb des Gürtels schrumpft Wien

Die Bevölkerung insbesondere in den Bezirken von 4 bis 9 nimmt rasant ab. Es rächt sich nun, dass Politik gegen die Bewohner gemacht wird.

Gerade wieder versucht man verstärkt, die inneren Bezirke zur Partymeile und zum Investorenspielplatz zu machen - Einschränkungen für Bewohner durch laute Lokale, schwindende Parkplätze und Mobilität und Wegfall durch Arbeitsplätze aufgrund Wirtschaftsfendlichkeit zeigen Wirkung. Alsergrund und Wieden sind sogar die am stärksten schrumpfenden Bezirke in ganz Österreich.



Gleichzeitig zu den Widrigkeiten der Politik sind steigende Mieten zu verkraften, sowohl Unternehmen als auch Private tendieren damit zum Wegzug. Das hinterläßt weitere Lücken, die das Interesse an den Bezirken zusätzlich schwinden läßt.

