Termine 14.03.2024

Ostern auf Freyung und am Hof

Die Ostermärkte der Innenstadt machen denen in Schönbrunn oder im Schloss Neugebäude Konkurrenz.

Deko, Mitbringsel und natürlich Kulinarik aller Art im Ostergewand gibt es am Hof, wo der Ostermarkt auch heuer wieder Wiener und Besucher lockt. Nebenan in der Freyung ist hingegen der Altwiener Ostermarkt aktiv, wo mehr Kunsthandwerk, musikalische Kultur aber auch das größte Osterei und ein Eisberg warten.



Los geht es am 15. März, die Ostermärkte sind 2024 bis 1. April geöffnet. Mehr Ostern gibt es in unserem Special, die Links findet man unterhalb.

#Ostermarkt #Wien







